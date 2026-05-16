Invalidità civile | attenzione alla nuova procedura

Il Patronato INAS CISL di Arezzo ha diffuso una comunicazione in merito alle recenti modifiche nelle procedure per le pratiche di invalidità civile. A partire da questa data, i cittadini devono rispettare nuove modalità di presentazione della domanda, poiché il solo certificato introduttivo compilato dal medico non è più considerato sufficiente per completare l’iter. La novità riguarda specificamente le procedure documentali e i passaggi necessari per avviare correttamente la richiesta di invalidità civile.

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