Invalidità civile | attenzione alla nuova procedura
Il Patronato INAS CISL di Arezzo ha diffuso una comunicazione in merito alle recenti modifiche nelle procedure per le pratiche di invalidità civile. A partire da questa data, i cittadini devono rispettare nuove modalità di presentazione della domanda, poiché il solo certificato introduttivo compilato dal medico non è più considerato sufficiente per completare l’iter. La novità riguarda specificamente le procedure documentali e i passaggi necessari per avviare correttamente la richiesta di invalidità civile.
Arezzo, 16 maggio 2026 – Il Patronato INAS CISL di Arezz o informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità civile, il solo certificato introduttivo compilato dal medico non è sufficiente per completare correttamente la richiesta. Per presentare la domanda all’INPS è infatti necessario integrare ulteriori dati sanitari e socio-economici e seguire tutti i passaggi previsti dalla procedura. Un iter che, se non completato correttamente, può causare ritardi, sospensioni o problemi nell’accesso alle prestazioni. Per questo il Patronato INAS CISL offre un servizio di assistenza completo che comprende: assistenza medico-legale convenzionata; integrazione dei dati sanitari e socio-economici; invio corretto della domanda all’INPS; verifica dell’esito della pratica; supporto in caso di eventuale ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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