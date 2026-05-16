Intervista a Jack Schlossberg | candidato legittimo? Troll esperto? O entrambe le cose?
Durante un'intervista con il direttore di Vanity Fair, un giovane membro della famiglia Kennedy ha affrontato diverse domande sul suo ruolo pubblico e sulla natura delle sue attività online. La discussione ha riguardato anche la presenza su piattaforme social e le sue dichiarazioni pubbliche. Il confronto si è concentrato sulle sue pubblicazioni e sui commenti che riceve, lasciando spazio a interpretazioni sulla sua posizione come possibile candidato o come figura coinvolta in attività di troll. La conversazione si è svolta in modo diretto, senza approfondimenti sul suo passato o su eventuali connessioni politiche.
Prima di lanciare la sua corsa per il 12° distretto congressuale di Manhattan, il nipote 33enne di John F. Kennedy – che ama definirsi un silly goose, uno svitato per gioco – era già riuscito a trasformarsi in una creatura dell’Internet contemporaneo, con un repertorio inesauribile di provocazioni da troll. Tra le più memorabili, un costume di Halloween da «MAHA Man» rivolto contro suo cugino, il segretario alla Salute e ai Servizi umani Robert F. Kennedy Jr., e una faida a senso unico con Joe Rogan. I suoi post sui social, sostiene in una recente conversazione con il direttore editoriale di Vanity Fair Mark Guiducci, sono in realtà una provocazione studiata: insiste sul fatto che dietro commenti deliberatamente incendiari come «Vero o falso: Usha Vance è molto più sexy di Jackie O» esista una strategia ben precisa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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