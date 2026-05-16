Interrogatori di garanzia nel maxi sequestro di marijuana ad Avellino

A Avellino, due coniugi sono stati ascoltati dal giudice durante un interrogatorio di garanzia in seguito a un maxi sequestro di marijuana. L'udienza si è svolta davanti al gip Giulio Argenio, che ha interrogato i due anziani sui dettagli dell'operazione. Le persone coinvolte hanno fornito la propria versione dei fatti, mentre proseguono le verifiche da parte delle autorità. L'inchiesta riguarda un'ampia quantità di sostanza stupefacente trovata durante un'operazione di polizia.

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