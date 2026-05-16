Interpump | cresce l’utile nel trimestre

Nel primo trimestre, la società Interpump ha registrato un aumento dello 0,9% dell’utile netto, raggiungendo i 57,5 milioni di euro. I risultati sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda, che ha reso noti i dati relativi all’ultimo periodo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali variazioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. La società ha concluso il trimestre con numeri positivi, senza indicazioni di variazioni significative rispetto ai periodi precedenti.

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Interpump archivia il primo trimestre con un utile netto in crescita dello 0,9% a 57,5 milioni di euro. I ricavi registrano un incremento dello 0,6% 524,8 milioni di euro (+2,2% su base organica, principalmente per effetto dell’applicazione dei cambi del precedente periodo). L’ ebitda ammonta a 114,7 milioni con un calo del 2,3% rispetto al pari periodo del 2025 e con un ebitda margin del 21,9% rispetto al 22,5% del primo trimestre dello scorso anno. La posizione finanziaria netta sale a 294,6 milioni. Nel periodo gli investimenti netti ammontano a 18,9 milioni. "I risultati del trimestre sono in linea con le aspettative, con un andamento particolarmente favorevole nella divisione olio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interpump: cresce l’utile nel trimestre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crédit Agricole cresce in Italia: utile a 525 milioni nel primo trimestre 2026Un utile netto di 525 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, oltre 6 milioni di clienti e una presenza sempre più radicata anche nei... Interpump, i conti del 1° trimestre 2026Interpump – società quotata al segmento STAR e attiva nella produzione di pompe a pistoni professionali ad alta pressione e nel settore dell'oleodinamica – ha diffuso i risultati finanziari del 1° tri ... soldionline.it Interpump, margini in leggero calo nel primo trimestre. Ricavi a 525 milioni di euroInterpump, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha comunicato che i ricavi del primo trimestre 2026 ... teleborsa.it