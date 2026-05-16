Internazionali Sinner e problemi fisici | cos’è successo con Medvedev e come sta

Sabato 16 maggio, il tennista italiano torna a disputare un match agli Internazionali. Durante la settimana, si sono diffusi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche, senza che siano state fornite spiegazioni dettagliate. La sua presenza in campo arriva dopo un confronto con il rivale russo, nel quale si sono registrati alcuni momenti di difficoltà. I medici hanno monitorato da vicino il suo stato di salute, e il giocatore si è presentato in campo con un supporto specifico.

(Adnkronos) – Come sta Jannik Sinner? Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro torna in campo contro il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 di Roma, dopo che la sfida, iniziata ieri, era stata sospesa per pioggia durante il decisivo terzo set, sul punteggio di 4-2 per Sinner, e rimandata al giorno dopo. Durante la partita però il numero 1 del mondo ha accusato diversi problemi fisici, che hanno fatto preoccupare tifosi e appassionati. Durante il secondo set infatti, Sinner è apparso sulle gambe e faticava a respirare correttamente. L'azzurro si prendeva ogni secondo possibile al servizio, mentre Medvedev, nei propri turni di battuta, ci metteva meno secondi del solito per mettere in campo la prima o giocare la seconda. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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