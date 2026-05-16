Internazionali Roma 2026 Salvini al Foro con la compagna Verdini | Controllo il tempo

Il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti ha fatto visita al Foro Italico accompagnato dalla compagna. Durante l'evento, ha affermato di monitorare il tempo. La presenza si è svolta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su attività o interventi specifici. La coppia è stata vista passeggiare nei pressi del campo, mentre i giornalisti hanno riferito della sua dichiarazione relativa al controllo del tempo. Nessun altro personaggio pubblico è stato coinvolto nell'occasione.

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