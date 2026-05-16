Internazionali Roma 2026 Salvini al Foro con la compagna Verdini | Controllo il tempo
Il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti ha fatto visita al Foro Italico accompagnato dalla compagna. Durante l'evento, ha affermato di monitorare il tempo. La presenza si è svolta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su attività o interventi specifici. La coppia è stata vista passeggiare nei pressi del campo, mentre i giornalisti hanno riferito della sua dichiarazione relativa al controllo del tempo. Nessun altro personaggio pubblico è stato coinvolto nell'occasione.
Il vicepresidente del consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tornato al Foro italico insieme alla compagna Francesca Verdini. Al suo arrivo è stato accolto dai tanti appassionati di tennis che non hanno voluto perdere l’occasione di un selfie con il ministro: “Sono venuto a controllare il tempo -ha detto scherzando- non rimarrò per il finale di Sinner perché ho un comizio a Chieti e poi a Macerata ma ho voluto far vedere a Francesca il Foro Italico”. Sul derby di Roma il ministro ha poi aggiunto: “Spero vada tutto bene, giocare domenica scelta difficile”. Questo articolo Internazionali Roma 2026, Salvini al Foro con la compagna... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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