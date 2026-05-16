Internazionali oggi Sinner-Medvedev – Diretta

Oggi si svolge la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, con il tennista italiano che affronta il russo in un match che si gioca sul campo centrale del torneo. La partita, visibile sia in diretta televisiva che in streaming, rappresenta l'ultimo ostacolo prima della finale del Masters 1000 di Roma. Entrambi i giocatori sono in campo per conquistare un posto nella fase conclusiva dell'evento, che si tiene sulla terra battuta della capitale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Il match riprenderà dopo la sospensione per pioggia di ieri, quando il match è stato prima rinviato e poi cancellato. Si riparte dal 6-2, 5-7 dei primi due parziali, con il terzo e decisivo set che è stato bloccato sul risultato di 4-2 in favore di Sinner. In caso di vittoria Sinner troverà in finale il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato Luciano Darderi nella prima semifinale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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