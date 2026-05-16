Internazionali caos biglietti per Sinner-Medvedev | Ho pagato 300 euro fatemi entrare

Oggi, sabato 16 maggio, agli Internazionali d'Italia 2026 si è verificato un caos legato alla vendita dei biglietti per l'incontro tra Sinner e Medvedev. Un spettatore ha raccontato di aver pagato 300 euro per un biglietto e di aver chiesto di entrare all'improvviso. La situazione ha creato confusione tra i presenti, con alcuni che hanno cercato di accedere all'area senza successo. La richiesta di chiarimenti ha coinvolto anche le forze dell'ordine presenti sul posto.

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(Adnkronos) – Caos agli Internazionali d'Italia 2026 per Sinner-Medvedev. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro torna in campo contro il russo nella semifinale del Masters 1000 di Roma nella partita sospesa ieri per pioggia e che oggi ripartirà dal 4-2 in favore di Sinner nel decisivo terzo set. All'esterno del Foro Italico però si sta generando un vero e proprio caos biglietti, con chi aveva acquistato la sessione serale che si aspettava di poter entrare per assistere alla fine del match. All'ingresso di viale delle Olimpiadi si sono assiepate decine di persone, che sventolano il biglietto del giorno precedente: "Ho pagato 300 euro per questa partita", ha urlato un uomo mentre litigava con gli addetti alla sicurezza. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Internazionali, Landaluce spaventa Medvedev ma il russo rimonta e raggiunge Sinner: “Non ho nulla da perdere” Internazionali, oggi Sinner-Medvedev – Diretta(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della finale agli Internazionali d'Italia 2026. Internazionali d'Italia: Sinner-Medvedev stop al terzo set sul 4-2. Riprende oggi alle 15, ma è caos biglietti x.com Caos per Sinner-Medvedev: chiusi i cancelli all’obelisco, tifosi infuriatiLe persone arrivate con il biglietto di ieri sono state bloccate: intervenuta anche la polizia, spettatori furiosi. Cosa sta succedendo ... corrieredellosport.it Internazionali, caos biglietti per Sinner-Medvedev: Ho pagato 300 euro, fatemi entrareGli spettatori con il biglietto per la sessione serale di venerdì vogliono entrare per assistere alla fine del match ... adnkronos.com