Inter-Verona via alla festa Scudetto | probabili formazioni e orari tv
Il campionato di calcio sta entrando nella fase finale con l’Inter e il Verona pronte ad affrontare le ultime partite. Dopo 36 turni, l’Inter ha accumulato 65 punti di vantaggio rispetto al Verona, che si trova in una posizione diversa in classifica. La partita tra le due squadre rappresenta un momento importante per entrambe, con l’Inter che potrebbe festeggiare lo scudetto e il Verona che cerca di evitare la retrocessione. Sono state comunicate le probabili formazioni e gli orari delle trasmissioni televisive.
Milano, 16 maggio 2026 – Sessantacinque punti di differenza in 36 partite. Infatti, una squadra festeggerà lo Scudetto assieme ai propri tifosi, l’altra già si preparerà alla Serie B del prossimo anno con l’intento di risalire. Inter-Verona non ha più nulla da dire dal punto di vista sportivo, ma garantirà lo stesso tanto spettacolo con la festa interista a partire dalle 12.30 per celebrare la Coppa Italia vinta mercoledì scorso a Roma e, soprattutto, il ventunesimo scudetto della storia. Artisti e amici dell’Inter nel pre-partita sul palco di San Siro, pullman scoperto dopo il match con l’arrivo in Piazza Duomo per la festa finale. E’ la giornata dell’Inter che ha chiuso la stagione con il doblete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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