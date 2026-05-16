Inter-Verona domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 18:00 si svolgerà la sfida tra Inter e Verona allo stadio Meazza. L’Inter scenderà in campo contro una squadra già retrocessa nel penultimo turno di campionato. Entrambe le formazioni hanno ormai concluso le loro stagioni e non hanno più obiettivi da raggiungere. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati, mentre i tifosi attendono di vedere come si svilupperà la partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Inter deve affrontare al Meazza il Verona già retrocesso nel penultimo turno di campionato, per una partita senza alcun obiettivo da una parte e dall’altra. Sarà una giornata di festa in casa nerazzurra per l’ultima stagionale davanti a proprio tifosi, per cui si vorrà chiudere con un bel risultato la squadra di Cristian Chivu festeggerà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Verona (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter - Verona Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Inter-Verona (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiL’Inter deve affrontare al Meazza il Verona già retrocesso nel penultimo turno di campionato, per una partita senza alcun obiettivo da una parte e... Serie A, ufficiali gli orari della 37esima giornata di campionato: squadre tutte in campo domenica 17 maggio. Almeno 4 gare domenica alle 12.30, Inter-Verona alle 15 x.com [Discussione Pre-Partita] Inter vs Hellas Verona (Serie A, Giornata 37) reddit Inter Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AInter Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 15 ... tpi.it Inter-Hellas Verona: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Inter-Verona di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net