Inter-Verona domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 18:00 si svolgerà la sfida tra Inter e Verona allo stadio Meazza. L’Inter scenderà in campo contro una squadra già retrocessa nel penultimo turno di campionato. Entrambe le formazioni hanno ormai concluso le loro stagioni e non hanno più obiettivi da raggiungere. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati, mentre i tifosi attendono di vedere come si svilupperà la partita.

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L’Inter deve affrontare al Meazza il Verona già retrocesso nel penultimo turno di campionato, per una partita senza alcun obiettivo da una parte e dall’altra. Sarà una giornata di festa in casa nerazzurra per l’ultima stagionale davanti a proprio tifosi, per cui si vorrà chiudere con un bel risultato la squadra di Cristian Chivu festeggerà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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