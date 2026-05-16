Inter-Verona domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 18:00 si giocherà l’incontro tra Inter e Verona allo stadio Meazza. L’Inter si prepara a sfidare una squadra che è già retrocessa da diverse settimane, mentre anche i nerazzurri non hanno più obiettivi di classifica da raggiungere. Le formazioni ufficiali ancora non sono state annunciate, e le quote e i pronostici sono stati aggiornati in vista di questa partita senza implicazioni di rilievo per entrambe le squadre.

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L’Inter deve affrontare al Meazza il Verona già retrocesso nel penultimo turno di campionato, per una partita senza alcun obiettivo da una parte e dall’altra. Sarà una giornata di festa in casa nerazzurra per l’ultima stagionale davanti a proprio tifosi, per cui si vorrà chiudere con un bel risultato la squadra di Cristian Chivu festeggerà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Inter - Verona Dom 17/05/2026 H.15:00

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