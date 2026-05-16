Inter in Serie A troppo forte | Colantuono ne è sicuro | Ha fatto un campionato a parte

L'allenatore ha dichiarato che l'Inter ha disputato un campionato al di sopra delle altre squadre della Serie A, sottolineando come la squadra abbia dimostrato una costanza e una qualità di gioco superiori. La sua opinione si basa sui risultati ottenuti e sulla differenza di punti rispetto alle altre squadre in classifica. Nessun commento è stato fatto su altri aspetti del campionato o sulle motivazioni che hanno portato a questa differenza.

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