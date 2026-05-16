Inter in Serie A troppo forte | Colantuono ne è sicuro | Ha fatto un campionato a parte
L'allenatore ha dichiarato che l'Inter ha disputato un campionato al di sopra delle altre squadre della Serie A, sottolineando come la squadra abbia dimostrato una costanza e una qualità di gioco superiori. La sua opinione si basa sui risultati ottenuti e sulla differenza di punti rispetto alle altre squadre in classifica. Nessun commento è stato fatto su altri aspetti del campionato o sulle motivazioni che hanno portato a questa differenza.
Rinnovo De Vrij, ecco il piano dell’Inter: prolungamento in vista per blindare la difesa di Chivu. Le cifre Mercato Inter, Nico Paz resta il primo obiettivo, ma attenzione alla suggestione dalla Premier League: spunta l’idea Foden Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. Il resoconto del match Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 Settore Giovanile Inter, rimonta dell’Under 16 che passa il turno e prima sfida ok per l’Under 15: i risultati della settimana Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com
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