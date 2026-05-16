Inter - Hellas Verona le probabili formazioni | Pochi dubbi per Sammarco
Domenica alle ore 15 si giocherà a San Siro la partita tra l'Inter e l'Hellas Verona, penultima giornata del campionato di Serie A. L'incontro vedrà l'Inter affrontare la squadra ospite con pochi dubbi di formazione, mentre non sono stati segnalati particolari assenti o incertezze tra i veronesi. La sfida si svolge nel contesto di una stagione che si avvia alla conclusione, con entrambe le squadre impegnate a ottenere i risultati più favorevoli possibili.
La trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A, vede l'Hellas Verona fare visita all'Inter alle ore 15 di domenica, nel match in programma a San Siro. Già retrocessi in Serie B, i gialloblu sfidano dunque i neo campioni d'Italia, freschi anche della vittoria ottenuta nella. 🔗 Leggi su Veronasera.it
NAPOLI-VERONA: LE PROBABILI FORMAZIONI
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