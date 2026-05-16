Recentemente sono stati presentati nuovi integratori alimentari sotto forma di cioccolatini, realizzati in Italia. Questi prodotti combinano ingredienti come melatonina, quercetina e vitamina C, e sono pensati per favorire il sonno e aumentare i livelli di energia. A differenza di altre tipologie di integratori come caramelle gommose, capsule, bibite o polverine, questi cioccolatini sono stati ideati come alternative gustose. La produzione e la formulazione sono frutto di ricerche italiane.

Non solo caramelle gommose, capsule, bibite o polverine. Questa volta melatonina, ma anche quercetina e vitamina C incontrano un cioccolato speciale, per dar vita a integratori soprendentemente golosi. Obiettivo, regalare notti riposanti o una carica di energia, contrastando lo stress e l’invecchiamento. L’idea è venuta a due imprenditori esperti nel settore delle scienze della vita, Federico Appetiti e Francesco Mazza, fondatori di Maf Sport Activity. “Il mondo degli integratori alimentari e sportivi è in esplosione, ma noi volevamo qualcosa di diverso, che fosse frutto della ricerca e si abbinasse a un cioccolatino a basso contenuto calorico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Integratori golosi per sonno ed energia, i cioccolatini ‘speciali’ frutto della ricerca italiana

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