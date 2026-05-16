Inizio più che promettente per l' IPM Lo Cascio si prende il Mystery

Al campione di poker più importante del paese, il Main Event dell'Italian Poker Masters, ha visto grande partecipazione fin dall'inizio. Le prime giornate hanno attirato un pubblico numeroso, con oltre cento giocatori iscritti. Tra i partecipanti, si sono distinti alcuni professionisti e appassionati che hanno preso parte alle prime fasi della competizione. La competizione si è aperta con entusiasmo e ha registrato un buon afflusso di pubblico, confermando l'interesse crescente per questo torneo.

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C'era tanta attesa in quel di Campione per i primi numeri del Main Event dell'Italian Poker Masters. La risposta del "pubblico giocante" è stata subito in tripla cifra. Apprezzata molto la struttura. Primo re di giornata è Gianluca Trancanella. Assegnati anche i trofei del Mystery Bounty e del Pot Limit Omaha Il primo giorno di lotta ha visto emergere Gianluca Trancanella su un field di oltre 100 giocatori. Questa la fotografia del day 1A e day1B che si sono disputati ieri. Nel mentre, Lo Cascio vince il Mystery mentre Galluzzo conquista il PLO. Oggi altri flight di day1 all'Italian Poker Masters Baule e quattro carte. Al di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inizio più che promettente per l'IPM. Lo Cascio si prende il Mystery ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castelluccio leader nel day 1A dell'IPC. Bernardi si prende il Mystery BountySi è alzato il sipario sulla terza edizione dell'Italian Poker Challenge in quel di Campione d'Italia. Leonardo Scoccia da San Severino ad Harvard: è lui lo studente più promettente d?ItaliaSAN SEVERINO Dalle Marche a Boston, fino al vertice dei giovani talenti italiani. Piazza Affari, le small cap tornano a primeggiare. Le più promettenti per il 2026 secondo IntermonteLe small cap di Piazza Affari si sono rivalutate più delle blue chip. Se si confronta la performance dall'inizio dell'anno con la variazione delle stime per l'esercizio 2025 nello stesso periodo, i ... milanofinanza.it Frosinone, Stirpe: Inizio promettente ma serve continuità. Nostro progetto sui giovaniA margine della 42ª edizione del Premio 'Beppe Viola' ha preso la parola il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe. Ecco quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com: L'inizio di stagione è stato più ... tuttomercatoweb.com