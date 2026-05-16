Inizia da Bologna il tour del doc su Giorgio Canali con la pioggia dentro
Da giovedì 14 maggio, al Cinema Galliera di Bologna, prende il via il tour del documentario “Con la pioggia dentro”, diretto da Matteo Berruto. Il film è un ritratto di Giorgio Canali, cantautore, chitarrista e produttore musicale, e sarà proiettato alle ore 21. In sala saranno presenti sia il regista che il protagonista, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere meglio il percorso e le esperienze dell’artista attraverso questa produzione cinematografica.
Inizia da Bologna il tour al cinema del documentario “Con la pioggia dentro” di Matteo Berruto, un ritratto del cantautore, chitarrista e produttore musicale Giorgio Canali, in sala da giovedì 14 maggio, al Cinema Galliera alle ore 21: presenti in sala il regista e il protagonista. Un viaggio tra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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