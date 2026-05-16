Inizia da Bologna il tour del doc su Giorgio Canali con la pioggia dentro

Da bolognatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 14 maggio, al Cinema Galliera di Bologna, prende il via il tour del documentario “Con la pioggia dentro”, diretto da Matteo Berruto. Il film è un ritratto di Giorgio Canali, cantautore, chitarrista e produttore musicale, e sarà proiettato alle ore 21. In sala saranno presenti sia il regista che il protagonista, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere meglio il percorso e le esperienze dell’artista attraverso questa produzione cinematografica.

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Inizia da Bologna il tour al cinema del documentario “Con la pioggia dentro” di Matteo Berruto, un ritratto del cantautore, chitarrista e produttore musicale Giorgio Canali, in sala da giovedì 14 maggio, al Cinema Galliera alle ore 21: presenti in sala il regista e il protagonista. Un viaggio tra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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