India uomo travolto dal vento | vola per 15 metri con una tettoia

Un uomo in India è stato sollevato da una forte raffica di vento e trascinato per circa 15 metri sopra una tettoia metallica. La struttura, sollevata e spinta dall'aria, si è piegata e si è trasformata in una trappola, causando gravi ferite all'uomo. Sono state avviate indagini per comprendere come la potenza del vento abbia potuto sollevare una persona e perché la tettoia si sia deformata in modo così pericoloso.

? Domande chiave Come ha fatto la forza del vento a sollevare l'uomo?. Perché la struttura metallica si è trasformata in una trappola mortale?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del sopravvissuto?. Come si possono evitare questi incidenti con le coperture leggere?.? In Breve Nanhe Miyan è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo la caduta nel campo.. Il cinquantenne ha riportato diverse ferite ma le sue condizioni sono stabili.. L'incidente è avvenuto nel villaggio di Bamiana nello stato indiano di Bareilly.. La forza del vento ha sollevato la struttura metallica per oltre 15 metri.. Una violenta raffica di vento ha travolto il villaggio di Bamiana, nell’Uttar Pradesh, sollevando un uomo di 50 anni insieme a una struttura metallica per oltre 15 metri d’altezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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