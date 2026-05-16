Inchiesta Clean | 40 indagati per droga estorsioni e metodo mafioso

Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a 40 persone nell’ambito di un’indagine denominata Clean, avviata a marzo. L’inchiesta ha portato alla scoperta di due gruppi sospettati di gestire lo spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, ma anche hashish. Sono state contestate accuse di droga, estorsione e metodo mafioso. L’attività investigativa ha coinvolto vari soggetti della zona e ha portato al sequestro di diverse sostanze.

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OSTUNI - Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato emesso a carico di 40 persone nell'ambito dell'inchiesta, denominata Clean, che lo scorso marzo ha sgominato due presunti sodalizi che avrebbero gestito lo spaccio di sostanze stupefacenti (in primis cocaina, ma anche hascisc e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze: incendi ed estorsioni con metodo mafioso. Quattro arrestiI fatti contestati ai quattro sarebbero avvenuti a partire dal luglio 2024 ai danni di un’imprenditrice titolare della società Alex Group srl di... Dda Firenze, estorsioni con metodo mafioso nei subappalti: arrestati 11 campaniTempo di lettura: 2 minutiUn’inchiesta della Dda di Firenze per presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da... Pavia, chiuse le indagini dell'inchiesta Clean 3: indagati quattro carabinieri e alcuni imprenditori per corruzione e ricatti nei cantieri ediliSecondo l'accusa, gli imprenditori amici venivano favoriti, mentre gli altri danneggiati con lunghe sospensioni dei cantieri. Figura chiave il brigadiere Daniele Zirini, che all'epoca dei fatti lavo ... milano.corriere.it Clean 3, chiuse le indagini: tra gli indagati anche Alberto Righini, ex presidente di Ance PaviaLa Procura della Repubblica di Pavia ha chiuso le indagini preliminari sull’operazione Clean 3, il nuovo filone investigativo sui presunti episodi di corruzione e ricatti nei controlli ai cantieri edi ... laprovinciapavese.gelocal.it