Incendio nell' oratorio di Vallenoncello | tre intossicati

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, intorno alle 17:30, un incendio si è sviluppato nell'oratorio di Vallenoncello, frazione di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso alcune persone rimaste intossicate. Tre individui sono stati portati in ospedale per accertamenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire e le autorità stanno valutando le eventuali responsabilità.

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Un incendio e divampato nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Vallenoncello frazione di Pordenone fatto si è verificato intorno alle 17:30. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i sanitari, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Da quanto si apprende nel momento in cui si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio in un oratorio a Vallenoncello: tre intossicatiUn incendio e divampato nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Vallenoncello frazione di Pordenone fatto si è verificato intorno alle 17:30. Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova BraccioliniTERRANUOVA BRACCIOLINI – I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte trascorsa per l’incendio in appartamento di... Incendio all’oratorio di Vallenoncello durante una festa: due intossicati lievi, presenti visitati dal 118. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inevidenza x.com Incendio all'oratorio durante la festa dei musulmani, 300 persone in salvoPORDENONE Un incendio scoppiato verso le 18 di oggi, sabato 16 maggio, ha distrutto l'oratorio di Vallenoncello durante una festa organizzata dalla comunità musulmana. Circa ... ilgazzettino.it Incendio nell'oratorio a Vallenoncello, 250 persone evacuate, nessun feritoLe fiamme scoppiate nel pomeriggio hanno colpito la sala polifunzionale retrostante la chiesa. Sul posto VV.FF. e tre ambulanze ... rainews.it