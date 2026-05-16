Incendio nell' oratorio di Vallenoncello | tre intossicati

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, alle 17:30, si è verificato un incendio nell'oratorio di Vallenoncello, frazione di Pordenone. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l'edificio. Durante le operazioni di soccorso, tre persone sono state intossicate e successivamente sono state assistite sul posto. Non ci sono altre persone coinvolte o danni strutturali segnalati.

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Un incendio e divampato nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Vallenoncello frazione di Pordenone fatto si è verificato intorno alle 17:30. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i sanitari, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Da quanto si apprende nel momento in cui si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio in un oratorio a Vallenoncello: tre intossicatiUn incendio e divampato nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Vallenoncello frazione di Pordenone fatto si è verificato intorno alle 17:30. Incendio nell'oratorio a Vallenoncello, 250 persone evacuate, nessun ferito rainews.it/tgr/fvg/artico…. x.com Incendio all'oratorio durante la festa delle donne musulmane, i bambini lanciano l'allarme: Mamma, c'è fumo. Tre intossicatiPORDENONE - Incubo di fiamme e fumo a Vallenoncello, ore di paura all'oratorio, salvi in 50 tra mamme e bambini. Tre persone intossicate: due visitate sul posto e una terza in ospedale ... ilgazzettino.it Incendio nell'oratorio a Vallenoncello, 250 persone evacuate, nessun feritoLe fiamme scoppiate nel pomeriggio hanno colpito la sala polifunzionale retrostante la chiesa. Sul posto VV.FF. e tre ambulanze ... rainews.it