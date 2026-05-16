Inaugurata in Umbria la prima Scala della Legalità

Da perugiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Umbria è stata inaugurata nei giorni scorsi la prima Scala della Legalità. Si trova a Marciano ed è stata realizzata nell’ambito di un progetto promosso dall’associazione “La Forza delle Idee” in collaborazione e con il contributo economico del Comune, un percorso che ha visto anche il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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