In viaggio per Gibuti i due cacciamine italiani verso missione multinazionale di sminamento nello Stretto di Hormuz

Due navi militari italiane, gemelle, sono in viaggio verso Gibuti per partecipare a una missione multinazionale di sminamento nello Stretto di Hormuz. Le unità, chiamate Rimini e Crotone, sono state inviate nel tardo pomeriggio e si dirigono verso il porto africano. La loro presenza fa parte di un'operazione di coordinamento internazionale volta a garantire la sicurezza delle rotte marittime nella zona. La partenza è stata comunicata ufficialmente attraverso canali militari e governativi.

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