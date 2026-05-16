In viaggio per Gibuti i due cacciamine italiani verso missione multinazionale di sminamento nello Stretto di Hormuz

Da webmagazine24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due navi militari italiane, gemelle, sono in viaggio verso Gibuti per partecipare a una missione multinazionale di sminamento nello Stretto di Hormuz. Le unità, chiamate Rimini e Crotone, sono state inviate nel tardo pomeriggio e si dirigono verso il porto africano. La loro presenza fa parte di un'operazione di coordinamento internazionale volta a garantire la sicurezza delle rotte marittime nella zona. La partenza è stata comunicata ufficialmente attraverso canali militari e governativi.

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(Adnkronos) – Le navi gemelle Rimini e Crotone, i due cacciamine italiani partiti nel tardo pomeriggio di ieri dal porto siciliano di Augusta alla volta di Gibuti e pronte a intervenire nell'ambito di una missione multinazionale per lo sminamento dello Stretto di Hormuz, sono unità in grado di rilevare ogni oggetto sul fondo marino fino. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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