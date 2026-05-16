In the Grey recensione | se anche Guy Ritchie perde smalto

Non bastano Eiza González, Henry Cavill e Jake Gyllenhaal a salvare uno sbiadito action thriller che ha ben poco da dire. Che fine ha fatto lo spettro estroso e iruento di Guy Ritchie? Perché il regista britannico, da King Arthur in avanti (se escludiamo gli ottimi The Gentlemen e La furia di un uomo), ha inanellato una serie di copia-e-incolla, strabordando nella produzione e, purtroppo, sottraendo ad essa l'innegabile qualità a cui aveva abituato il pubblico? Domande sospese, ovvio, ma che tornano a girare dopo aver visto In the Grey che, come hanno scritto in molti, altro non è che un "anonimo" action thriller che si appoggia sul cast per compensare una svogliata voglia di rivedere gli archetipi del genere, senza . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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In The Grey | Recensione

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