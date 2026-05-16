In fuga dalla polizia panico nel cortile dell' asilo pieno di bambini | arrestato 32enne in viale Varese
Un uomo di 32 anni è stato arrestato in viale Varese dopo aver tentato di scappare dalla polizia nel cortile di un asilo. L'episodio si è verificato poco dopo l'uscita degli studenti, con bambini e genitori presenti sul posto. Durante la fuga, si sono sentite urla e sguardi di sorpresa da parte di chi si trovava nell’area. La polizia ha fermato l’uomo poco distante dal luogo dell’accaduto.
Urla nel cortile dell’asilo, bambini appena usciti da scuola e genitori che si voltano di colpo vedendo un uomo correre inseguito dalla polizia. Scene caotiche ieri mattina a Como, dove un 32enne ha tentato di sfuggire agli agenti infilandosi nell’area esterna della scuola mentre era piena di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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