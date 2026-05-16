In fuga dalla polizia panico nel cortile dell' asilo pieno di bambini | arrestato 32enne in viale Varese

Un uomo di 32 anni è stato arrestato in viale Varese dopo aver tentato di scappare dalla polizia nel cortile di un asilo. L'episodio si è verificato poco dopo l'uscita degli studenti, con bambini e genitori presenti sul posto. Durante la fuga, si sono sentite urla e sguardi di sorpresa da parte di chi si trovava nell’area. La polizia ha fermato l’uomo poco distante dal luogo dell’accaduto.

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Urla nel cortile dell’asilo, bambini appena usciti da scuola e genitori che si voltano di colpo vedendo un uomo correre inseguito dalla polizia. Scene caotiche ieri mattina a Como, dove un 32enne ha tentato di sfuggire agli agenti infilandosi nell’area esterna della scuola mentre era piena di. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Picanello, vende marijuana in strada: pusher 32enne arrestato dalla poliziaNel corso di un pattugliamento del quartiere Picanello, i poliziotti della squadra mobile della questura di Catania hanno notato, nei pressi di... Leggi anche: Furgone senza controllo in discesa precipita nel cortile dell'asilo, a quell’ora deserto Suv della droga: arrestato a Magnago dalla Polizia di GallarateEra già finito al centro delle cronache nel 2025 per una rocambolesca fuga dalla polizia culminata con uno speronamento delle auto civetta e la rottura di un tubo del gas a Lonate Pozzolo. Ora lo stes ... ticinonotizie.it Quel confine tra Varese e la Svizzera e i suoi passaggi: ebrei in fuga, sigarette di contrabbando, oggi i migrantiQuello a Lavena ponte Tresa è l'ultimo capitolo di una lunga storia che fa della frontiera un confine proso e sfruttato per i passaggi illegali. Alcuni di bieco sfruttamento, altri per nobili intenti ... varesenews.it