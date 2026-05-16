In città si riunisce il consiglio direttivo nazionale di Anios associazione interpreti lingua dei segni

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolge a Pescara il consiglio direttivo nazionale di Anios, l'associazione che rappresenta gli interpreti della lingua dei segni. L'evento riunisce i membri dell'organizzazione provenienti da diverse regioni del paese, che si incontrano per discutere di questioni legate alla professione e alle attività associative. La sede dell'incontro sarà nella città abruzzese, dove si svolgeranno le sessioni programmate durante il weekend.

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