In città si riunisce il consiglio direttivo nazionale di Anios associazione interpreti lingua dei segni

Da ilpescara.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolge a Pescara il consiglio direttivo nazionale di Anios, l'associazione che rappresenta gli interpreti della lingua dei segni. L'evento riunisce i membri dell'organizzazione provenienti da diverse regioni del paese, che si incontrano per discutere di questioni legate alla professione e alle attività associative. La sede dell'incontro sarà nella città abruzzese, dove si svolgeranno le sessioni programmate durante il weekend.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio è previsto a Pescara il consiglio direttivo nazionale di Anios, associazione interpreti di lingua dei segni. Come riporta l'Ansa, l'appuntamento, nella sala consiliare del Comune, evidenzia l'importanza della presenza dell'associazione sul territorio. L'incontro di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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