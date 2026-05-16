Immobiliare | settimana tra tassi geopolitica e rotazione settoriale

La settimana nel settore immobiliare è stata caratterizzata da movimenti influenzati principalmente dalle aspettative sui tassi di interesse stabiliti dalla Banca centrale europea e dalla situazione geopolitica globale. Le notizie specifiche delle società del settore hanno avuto un ruolo secondario rispetto alle variazioni legate alle politiche monetarie e agli sviluppi internazionali. Si sono notati anche cambiamenti nella rotazione tra i settori, con alcune aree che hanno mostrato segni di consolidamento mentre altre sono state più soggette a fluttuazioni.

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Il settore immobiliare ha vissuto un’altra settimana guidata più dalle aspettative sui tassi BCE e dal contesto geopolitico che da singole notizie societarie. In un contesto in cui i mercati restano sensibili al mix tra inflazione ancora vischiosa, prezzi energetici volatili e rischio geopolitico in Medio Oriente, i titoli immobiliari hanno mostrato movimenti contenuti, con una forte differenziazione tra le varie tipologie di asset. Focus du BCE, Fed e rischio geopolitico. Sul fronte macro, le indicazioni più recenti confermano che la BCE resta in una fase di politica monetaria ancora restrittiva o comunque non accomodante, con i mercati che continuano a prezzare possibili movimenti sui tassi nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Immobiliare: settimana tra tassi, geopolitica e rotazione settoriale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gold Near $5,000, Rate Cuts Delayed: What This Week's Chaos Means for Your Portfolio Sullo stesso argomento Borse: settimana negativa tra geopolitica, petrolio e tassiSettimana in territorio negativo per le principali borse europee, mentre il conflitto in Medio Oriente si avvia alla quarta settimana sconvolgendo i... Immobiliare, settimana positiva con aspettative rialzo tassi ridimensionateSettimana positiva per il settore immobiliare in Borsa, sia in Europa che in Italia, con le notizie sui progressi verso un certo grado di pace e una... Immobiliare settimana debole per il settore che chiude in rosso in EuropaSettimana debole per il settore immobiliare, che ha chiuso in rosso in Europa ma soprattutto in Italia dove il settore è stato tra i peggiori a Piazza Affari. A condizionare il settore sono state ... quifinanza.it Immobiliare, settimana contrastata in Borsa con focus sulle trimestraliRiflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ... quifinanza.it