Immigrazione Meloni esulta | Per l’Europa gli hub modello Albania sono legittimi

Il premier ha espresso soddisfazione riguardo alla decisione di considerare gli hub di transito in Albania come modelli validi per l’Europa, commentando positivamente quanto approvato dal Consiglio d’Europa. La Dichiarazione di Chisinau, adottata di recente, afferma che gli Stati hanno il diritto di regolare i flussi di persone straniere e di proteggere i propri confini. La dichiarazione sottolinea inoltre la sovranità degli Stati nel gestire ingressi e soggiorni dei cittadini stranieri.

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