Immigrazione Meloni esulta | Per l’Europa gli hub modello Albania sono legittimi
Il premier ha espresso soddisfazione riguardo alla decisione di considerare gli hub di transito in Albania come modelli validi per l’Europa, commentando positivamente quanto approvato dal Consiglio d’Europa. La Dichiarazione di Chisinau, adottata di recente, afferma che gli Stati hanno il diritto di regolare i flussi di persone straniere e di proteggere i propri confini. La dichiarazione sottolinea inoltre la sovranità degli Stati nel gestire ingressi e soggiorni dei cittadini stranieri.
“LaDichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come glihub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania. Èun risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al Primo Ministro danese Frederiksen“. Così il presidente del ConsiglioGiorgia Melonicommenta il documento approvato ieri, 15 maggio, a Chisinau, in Moldavia, dai ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa. Il premier può quindi fieramente intestarsi una vittoria, presentandosi comeapripistadi un approccio diverso nella gestione dell’immigrazione nel Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Meloni esulta: per il Consiglio dEuropa gli hub per persone migranti modello Albania sono legittimi
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