Il top model dal cuore d’oro Fabio Mancini inaugura il Villaggio della Race for the Cure a Bari

A Bari è stata aperta ufficialmente l’edizione 2026 della Race for the Cure, manifestazione organizzata da Komen Italia per sensibilizzare sulla lotta ai tumori del seno. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di un noto modello, noto anche per il suo impegno umanitario. L’evento si svolge nel villaggio allestito in città, dove sono state allestite diverse attività e spazi dedicati ai partecipanti. La corsa rappresenta un momento di incontro e solidarietà tra cittadini, associazioni e professionisti del settore sanitario.

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Bari ha dato il via all’edizione 2026 della Race for the Cure, un evento simbolo di Komen Italia nella lotta contro i tumori del seno. Fabio Mancini ha condiviso l’onore di aprire un evento che rispecchia perfettamente il pensiero del suo progetto solidale. Fino al 17 maggio il Villaggio della Salute animerà piazza Libertà offrendo consulenze mediche gratuite, laboratori di benessere e attività sportive. La presidente del comitato Puglia della Komen, Linda Catucci, ha concluso l’incontro invitando tutti a partecipare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il top model dal cuore d’oro Fabio Mancini inaugura il Villaggio della Race for the Cure a Bari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA Sullo stesso argomento Race for the cure 2026, sport e prevenzione gratuita al Villaggio della salute di Circo MassimoUn vero e proprio hub della salute dove conferenze scientifiche e momenti di intrattenimento si alternano per promuovere la cultura della prevenzione... Tutti pazzi per Andy Diaz alla Race for the Cure: entusiasmo al villaggio del Circo MassimoIl campione del mondo indoor del triplo protagonista allo stand FIDAL in vista del Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno L’iniziativa si inserisce... A Matera Fabio Mancini European School Project presso l’IPSS Isabella MorraDalle passerelle internazionali ai banchi di scuola. Il top model Fabio Mancini incontra gli studenti dell’Istituto Isabella Morra di Matera. Un dialogo su successo, crisi e rinascita per parlare ai g ... trmtv.it Fabio Mancini, da modello di Armani a ispirazione per i giovani: La vera bellezza è interiore. Il suo monologo a Le IeneÈ suo il monologo dedicato al grande stilista Giorgio Armani, recentemente scomparso, per la prima puntata de Le Iene. Un grande onore per me raccontare cosa abbia rappresentato il signor Armani ... ilmattino.it