Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Daniil Medvedev ha segnato un’importante pietra miliare nel tennis mondiale diventando il primo giocatore in 18 anni a raggiungere la posizione numero uno del ranking ATP nel 2022. Questo traguardo, conseguito al culmine di una carriera già impressionante, ha interrotto un dominio che vedeva solo nomi illustri come Novak Djokovic, Andy Murray, Rafael Nadal e Roger Federer ai vertici del tennis per quasi due decenni. Medvedev ha raggiunto la vetta del ranking dopo una fantastica corsa alla finale dell’Australian Open. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il sorprendente motivo per cui Sam Querrey attribuisce il successo di Medvedev a un gioco ‘brutto’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sam Querrey: un boicottaggio agli Slam non avrebbe successo. Ecco perché.

Sam Querrey: “Nessuna preoccupazione per Ben Shelton dopo l’uscita precoce a Miami”Sam Querrey: “Nessuna preoccupazione per Ben Shelton dopo l’uscita precoce a Miami”"> Ben Shelton alla Ricerca di Riscatto dopo il Sunshine Double...