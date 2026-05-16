Un recente sondaggio condotto da Termometro Politico mostra che il centrodestra si conferma in testa nelle proiezioni di coalizione, lasciando spazio a poche speranze per la sinistra. I dati indicano che il partito di maggioranza della coalizione ottiene una percentuale superiore rispetto alle altre forze politiche, mentre la posizione dei partiti di sinistra si colloca più indietro rispetto alle aspettative. La rilevazione si basa sulle risposte di un campione rappresentativo degli elettori italiani.

Secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico il centrodestra mantiene la leadership nelle proiezioni di coalizione. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito al 28,7% in crescita, trainando il blocco nonostante il calo degli alleati: Forza Italia al 7,7% e Lega al 7,2%. Con Futuro Nazionale di Vannacci al 3,7%, il centrodestra resta avanti nel testa a testa con il centrosinistra (44,6% contro 45,3%, ma con una coalizione più ampia e coesa). Questa tendenza trova conferma anche nella Supermedia YouTrendAGI del 15 maggio, che fotografa un consolidamento del centrodestra: FdI sale al 28,4% (+0,2), Lega al 7,3% (+0,3) e Futuro Nazionale in crescita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il sondaggio che sotterra i sogni della sinistra: dov'è ora Fdi

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