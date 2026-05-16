Negli ultimi giorni si è parlato molto del nuovo design dei sidepod adottato dalla squadra di Formula 1. Le immagini mostrano una modifica rispetto alle versioni precedenti, suscitando sospetti riguardo a possibili violazioni delle norme tecniche. La questione riguarda la conformità del componente alle regole stabilite dal regolamento sportivo, che regolano le dimensioni e le caratteristiche dei sidepod. Le autorità competenti stanno analizzando il caso per verificare se ci siano irregolarità o se si tratti di un’interpretazione legittima delle disposizioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il nuovissimo design dei sidepod di Red Bull ha catturato l’attenzione nel paddock, specialmente dopo il lancio di una serie di aggiornamenti durante il Gran Premio di Miami 2026. Con un periodo di pausa di cinque settimane tra le gare, le squadre hanno avuto tempo sufficiente per perfezionare i loro piani di aggiornamenti, e Red Bull ha sfruttato al meglio questa finestra. Inizialmente, quella stagione era cominciata in modo difficile per l’ala rossa, ma i cambiamenti apportati miravano a invertire la tendenza. A Miami, uno degli obiettivi principali di Red Bull era ridurre il peso dell’RB22, che all’inizio dell’anno pesava circa 10 kg in più rispetto al limite consentito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il sidepod Red Bull in Formula 1 attira l’attenzione per presunti sfruttamenti delle regole.

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Red Bull 2026 F1 Car has Zero Sidepods

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