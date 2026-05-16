Nel quartiere Riviera di Chiaia di Napoli apre un nuovo ristorante chiamato Addù Fofò, che propone piatti che richiamano i sapori di una volta. Situato vicino al mare, il locale si distingue per l’atmosfera che ricorda le cucine di una volta e per i piatti tradizionali preparati con ingredienti locali. La cucina si concentra su ricette tipiche napoletane, rivisitate con un tocco personale. L’apertura ha portato in zona un locale che mira a offrire un’esperienza gastronomica autentica e familiare.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina A pochi passi dal mare tra ricordi,... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Il ritorno ai sapori di un tempo: Addù Fofò a Napoli la cucina che sa di casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kabulas, Afganistanas: mane seka Talibanas

Sullo stesso argomento

La cucina del lunedì: semplicità, recupero e gusto che sa di casaDopo il weekend si torna alla quotidianità: idee, tradizione e prodotti giusti per ripartire con gusto Il lunedì in cucina: meno sprechi, più...

Con il lancio del servizio che permette di scegliere solo donne, sia alle clienti che alle autiste, il colosso del ride-sharing divide i generi per arginare le aggressioni. Il ritratto di un’epoca che non sa ancora rendere sicuro un ritorno a casaCorre l’anno 2026, l’era delle macchine autonome e dei viaggi nello Spazio, ma noi siamo ancora fermi qui a considerare “innovativa” un’applicazione...