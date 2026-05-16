Il ricordo delle vittime e la riapertura della sala alluvionata | grande emozione in città con Rinascere insieme

Una giornata carica di emozioni, ricordi drammatici, ma anche la speranza e la voglia di rialzarsi. Nel terzo anniversario dell’alluvione del 16 maggio 2023, nel quartiere Romiti prende vita l'evento "Rinascere insieme": non una semplice commemorazione, ma un momento di comunità per segnare la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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