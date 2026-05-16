Al Festival di Cannes 2026 è stato presentato il nuovo film di Yeon Sang-ho, noto per aver diretto Train to Busan. La pellicola, intitolata Colony, affronta il tema degli zombie come metafora delle paure legate all’intelligenza artificiale. Il regista ha dichiarato di voler catturare le ansie attuali attraverso il suo racconto, puntando a riflettere sulle tensioni contemporanee senza limitarsi a suscitare paura, ma anche a mettere in discussione le tensioni sociali e tecnologiche del presente.

Yeon Sang-ho sa esattamente cosa cerca il pubblico quando entra in sala per un film di zombie. Ma sa anche che i migliori horror non si limitano a spaventare: devono afferrare le ansie del tempo presente, dargli un volto mostruoso e costringerci a guardarle dritte negli occhi. È quello che ha fatto con Train to Busan nel 2016, trasformando un treno in corsa in una metafora dell’egoismo sociale. Ed è quello che fa ora con Colony, presentato venerdì nella sezione Midnight Screenings del Festival di Cannes, un ritorno al genere zombie che però ne riscrive completamente le regole. Se Train to Busan era claustrofobico e orizzontale, intrappolando i personaggi in vagoni ferroviari senza via d’uscita, Colony si sviluppa in verticale, all’interno di un grattacielo sigillato dove si consuma una catastrofe biologica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il regista di Train to Busan torna con Colony a Cannes 2026: gli zombie che riflettono la paura dell’AI

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COLONY Trailer 2026

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