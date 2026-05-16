La società bianconera ha deciso di mettere in pausa le decisioni riguardo alla guida tecnica e alla direzione sportiva. Il contratto dell’attuale allenatore scadrà a giugno, mentre si attende ancora la nomina del nuovo direttore sportivo, che avrà un ruolo determinante nella scelta del tecnico. Intanto, da fuori si fanno strada nuovi nomi, tra cui quello di un professionista proveniente dall’Australia. La situazione resta in sospeso, con le decisioni principali ancora da prendere.

Continua il momento di riflessione nella società bianconera che ha congelato al momento la posizione del tecnico Ashley Cole (il suo contratto scade a giugno) in attesa di scegliere il nuovo direttore sportivo che poi dirà la sua in merito all’allenatore. Sergio Floccari, che in alternativa ad Ashley Cole si è giocato la carta Alessandro Nesta, sembra essere in cima ad una lista di papabili che ormai si è ridotta ad un paio di opzioni. Mauro Pederzoli, infatti, avrebbe scelto un’altra destinazione. Restano, quindi, Sergio Floccari e Andrea Mancini, figlio dell’ex ct della Nazionale azzurra. Quest’ultimo, è alla Sampdoria, dove pure il futuro è tutto da decidere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il punto. Ds e allenatore, pausa di riflessione. Dall’Australia ecco Natta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Army Vet Builds A $13M YouTube Empire (Without Going Viral)

Sullo stesso argomento

Crisi in Comune, la sindaca: "Sono in pausa di riflessione"“Non prendo ordini da nessuno, sono una donna libera, lo sono sempre stata”; e, soprattutto, “sono in pausa di riflessione, non sto incontrando...

Garbo: “Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti: DS, allenatore, giocatori”Tanto che il Milan, che sembrava aver blindato la qualificazione in Champions League ormai da settimane, ha rimesso tutto in discussione.