Il 24 maggio, a Foggia, si terrà un workshop esclusivo condotto da Marco Rinalduzzi presso lo Studio Kuore Nero. Rinalduzzi ha lavorato con artisti di rilievo come Giorgia, Il Volo e Alex Baroni, contribuendo allo sviluppo delle loro carriere musicali. L'evento si rivolge a musicisti e appassionati che desiderano approfondire le tecniche e le esperienze del professionista. La partecipazione è aperta a chiunque voglia conoscere da vicino il percorso di un produttore che ha collaborato con artisti di grande successo.

FOGGIA - È stato determinante per le carriere di cantanti del calibro di Giorgia, il Volo e Alex Baroni. Marco Rinalduzzi, figura chiave dietro il successo di alcune delle voci più prestigiose della musica nazionale e internazionale sarà a Foggia il prossimo 24 maggio. Lo Studio Kuore Nero ospiterà un evento formativo di alto livello organizzato da Tania Frasca in collaborazione con Kuore Nero Production e Groove Lab Academy. Oltre alla masterclass, è previsto ampio spazio ai talenti locali con esibizioni live. Nell'ambito di questo importante appuntamento, la scena musicale foggiana si prepara ad accogliere il workshop speciale di Rinalduzzi, icona della produzione italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il produttore di Giorgia, Il Volo e Alex Baroni a Foggia

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GIORGIA: IL PESO DEL RICORDO DI ALEX BARONI

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