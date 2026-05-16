Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si attesta a 0,110 euro per kilowattora. L'aggiornamento si riferisce alla giornata del 16 maggio 2026. La cifra rappresenta il valore di riferimento per il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. La variazione rispetto alle giornate precedenti non è specificata. Il PUN viene calcolato quotidianamente e riflette le fluttuazioni del mercato energetico.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 16 Maggio 2026 è pari a 0,110 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,011 €kWh (ore 16), mentre il massimo ha raggiunto 0,152 €kWh (ore 1). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle pomeridiane (dalle 14 alle 17), mentre le più costose si sono concentrate nelle prime ore della notte e in serata (ore 1, 8, 9, 21, 22, 23). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 16052026 0,110 -0,026 15052026 0,136 +0,015. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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