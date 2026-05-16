Il presidente dell’Iran scrive al Papa | Le nazioni contrastino le richieste Usa Teheran | Colloqui con l’Ue per il transito a Hormuz – La diretta
Il presidente di un paese ha scritto una lettera al Papa, chiedendo alle nazioni di opporsi alle richieste degli Stati Uniti. Nel frattempo, Teheran ha annunciato di essere in contatto con l’Unione europea per discutere il transito nel tratto di mare di Hormuz. In un discorso pubblico, un rappresentante di un’altra nazione ha dichiarato che le forze armate americane e nigeriane hanno portato a termine con successo una missione complessa, eliminando un terrorista considerato il più attivo a livello mondiale.
«Stasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo. Abu-Bilal al-Minuki, vicecomandante dell’Isis». Lo annuncia Donald Trump con un post su Truth. Secondo quanto riporta la Cnn, il presidente Usa non sarebbe «mai stato così vicino, dall’inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi contro l’Iran». Lo riferiscono fonti informate all’emittente, proprio quando il presidente americano è rientrato dalla Cina alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online
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