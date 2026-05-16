Il presidente dell’Iran scrive al Papa | Le nazioni contrastino le richieste Usa Teheran | Colloqui con l’Ue per il transito a Hormuz – La diretta

Il presidente di un paese ha scritto una lettera al Papa, chiedendo alle nazioni di opporsi alle richieste degli Stati Uniti. Nel frattempo, Teheran ha annunciato di essere in contatto con l’Unione europea per discutere il transito nel tratto di mare di Hormuz. In un discorso pubblico, un rappresentante di un’altra nazione ha dichiarato che le forze armate americane e nigeriane hanno portato a termine con successo una missione complessa, eliminando un terrorista considerato il più attivo a livello mondiale.

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