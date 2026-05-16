Il portiere subentrato conduce il Saint-Etienne ai play-off per la promozione

Nel campionato di calcio, il Saint-Etienne ha ottenuto l'accesso ai play-off per la promozione grazie a una vittoria decisiva. Il portiere, subentrato durante la partita, ha contribuito in modo determinante alla conquista del risultato. La squadra ha concluso la fase regolare in una posizione che ha permesso di affrontare le sfide successive per salire di categoria. La partita si è conclusa con un risultato che ha aperto le porte ai turni finali per la promozione.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Saint-Etienne ha raggiunto una storica impresa conquistando un posto nel play-off promozionale per la Ligue 1, il massimo campionato francese. Venerdì scorso, la squadra ha dato vita a un incontro emozionante contro Rodez, conclusosi con un’epica sequenza di rigori che ha visto i giocatori di Saint-Etienne prevalere con un punteggio finale di 7-6. Questo risultato non solo segna un importante traguardo per il club, ma rappresenta anche un momento di grande orgoglio per i tifosi e la città intera. Il match è stato caratterizzato da intense emozioni e una grande prestazione da parte di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il portiere subentrato conduce il Saint-Etienne ai play-off per la promozione. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perini, il portiere che salva i play-off della VigorLa corsa ai play-off della Vigor dipende ora dalle prestazioni di Diego Perini, il giovane portiere che ha preso il posto dell'infortunato Filippo... Kings League, il programma dei Play In: quattro squadre, una sola va ai Play OffMilano, 11 maggio 2026 – Dopo la fine della regular season del secondo Split di Kings League, oggi inizia il cammino che porterà solamente una...