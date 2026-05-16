Il Pentagono ha annunciato l’intenzione di aggiornare la sua flotta di aerei E-3 Sentry AWACS, velivoli utilizzati per il sorveglianza aerea e il comando e controllo. La decisione arriva in un momento di tensioni geopolitiche nella regione del Medio Oriente, in cui il ruolo di questi mezzi è considerato strategico. La revisione della flotta include il rinnovo di componenti e tecnologie, con l’obiettivo di mantenere la capacità di monitoraggio e di risposta rapida in scenari di crisi.

Il Pentagono vuole rinnovare la sua flotta di aerei E-3 Sentry AWACS, sigla che sta per Airborne Warning and Control System, un sistema radar aviotrasportato avanzato, installato solitamente su aerei di grandi dimensioni, progettato per la sorveglianza aerea, il comando, il controllo e le comunicazioni a lungo raggio, il riconoscimento di minacce nemiche e il coordinamento delle forze amiche. E, da quanto si apprende, saranno gliE-7 Wedgetail a raccogliere il testimone. L’E-3 Sentry è considerato una piattaforma AWACS ormai limitata e obsoleta e, data la rilevanza di questo tipo di asset, che ha avuto un ruolo di primo piano nelle operazioni... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Pentagono vuole rinnovare la sua flotta di AWACS (ed ecco perché c’entra anche la guerra in Iran)

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Pentagon releases declassified UFO files to the public

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