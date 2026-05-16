Il Papa alle banche | Agli accumuli egoisti scegliete l’equa condivisione

Il Papa ha rivolto un messaggio alle banche, invitandole a superare gli interessi egoistici e a adottare una maggiore equità nella distribuzione delle risorse. Il suo intervento si inserisce in un discorso più ampio sul ruolo del sistema finanziario e sul suo impatto sulla società. La richiesta riguarda un cambiamento di rotta verso pratiche più giuste, evitando comportamenti che favoriscono solo alcuni a discapito di altri. L’appello si inserisce in un dibattito più ampio sulla responsabilità sociale delle istituzioni finanziarie.

Il sistema finanziario può avere un influsso positivo o negativo sulla società, a seconda della strada che viene scelta. È quanto ha detto in sintesi Papa Leone XIV incontrando i dirigenti di alcuni istituti bancari italiani. “La concentrazione di capitali e la disponibilità di qualificate competenze lo hanno fornito di mezzi economici ingenti, con la conseguente duplice possibilità – ha evidenziato il Pontefice – di farsi promotore di equa condivisione per il benessere generale o, in negativo, fautore di accumuli egoistici, fonte di sperequazione e miseria”. Quindi “chi si occupa del mercato finanziario non solo può fare del bene agendo in... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Con questo Papa abbiamo cambiato politica sulla raccolta delle offerte: ora telefoniamo direttamente alle banche. x.com