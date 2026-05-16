Il Napoli si prepara a affrontare la trasferta a Pisa con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa sancire definitivamente l’accesso alla prossima fase della Champions League. La squadra è chiamata a chiudere questa partita senza ulteriori indugi, considerando le occasioni perse nelle ultime settimane. L’allenatore ha convocato anche Politano, mentre ha richiesto una risposta compatta da parte dei giocatori per portare a termine questa parte di stagione con risultati concreti.

A Pisa il Napoli ha l’obbligo di chiudere una pratica Champions League rimandata già troppe volte in questo finale di stagione. Antonio Conte lo sa bene e, per l’occasione, ha indetto la mobilitazione generale: sul pullman diretto in Toscana c’è tutta la squadra, compreso lo squalificato Matteo Politano. Tutti devono esserci, tutti devono fare blocco in quello che è lo snodo cruciale dell’annata, prima di sedersi al tavolo con la società per decidere il futuro. A fare il punto della situazione in casa azzurra ci ha pensato Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, che ha inquadrato sia le scelte di campo che lo scenario societario all’orizzonte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli a Pisa per chiudere la pratica Champions: Conte chiama la mobilitazione generale (e si porta pure Politano)

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