IL N1 COMPLETA L’OPERA! Jannik Sinner stende Medvedev alla ripresa e torna in finale agli Internazionali!
Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione in finale agli Internazionali d’Italia, dopo aver battuto Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. La partita è stata giocata dopo una sospensione, e l’italiano ha concluso la sfida con questa vittoria che gli permette di tornare a disputare l’ultimo atto del torneo. La semifinale si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha conquistato un risultato importante nel torneo romano.
Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d’Italia. Dopo il 2025, arriva anche il 2026. E dopo la sospensione, evidentemente, arriva anche il lieto fine con la vittoria per 6-2 5-7 6-4 sul russo Daniil Medvedev. Domani, alle 17:00, ci sarà Casper Ruud. Inutile rimarcare come non è, e non potrà essere, la stessa partita dei quarti romani del 2025, che finì con un 6-0 6-1 a favore del numero 1 che ancora oggi è tra le sue più impressionanti dimostrazioni di forza. Vero però è che il norvegese è anche tornato ad altissimi livelli. Medvedev riparte direttamente con l’ace e, poiché era in vantaggio nel game precedente, di fatto quasi “lascia ripartire” il match dal 4-3 e servizio per Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Sinner e Medvedev: semifinale in ripresa agli Internazionali d’ItaliaLa semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprende oggi, sabato 16 maggio 2026, non prima delle ore 15.
JANNIK SINNER VINCE UNA PARTITA CLAMOROSA E TORNA IN FINALE A ROMA Il n. 1 del mondo supera un ottimo Daniil Medvedev in tre set (e in due giorni, dopo la sospensione per pioggia di ieri sera, ndr) per raggiungere Casper Ruud in finale x.com
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