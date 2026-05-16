IL N1 COMPLETA L’OPERA! Jannik Sinner stende Medvedev alla ripresa e torna in finale agli Internazionali!

Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione in finale agli Internazionali d’Italia, dopo aver battuto Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. La partita è stata giocata dopo una sospensione, e l’italiano ha concluso la sfida con questa vittoria che gli permette di tornare a disputare l’ultimo atto del torneo. La semifinale si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha conquistato un risultato importante nel torneo romano.

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