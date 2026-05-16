Il modenese Daniel Bund firma le maglie speciali per ChievoVerona e Al-Ittifaq
Il modenese Daniel Bund, artista nato nel 1986, ha realizzato le maglie speciali per le squadre di calcio di Chievo Verona e Al-Ittifaq. La collaborazione è stata promossa dal presidente delle società, che ha affidato all’artista la creazione di un’identità visiva unica per questi due club. La scelta di Bund rappresenta un collegamento tra il mondo dello sport e quello dell’arte contemporanea, dando vita a un progetto di portata internazionale.
Il mondo dello sport e l'arte contemporanea si fondono grazie al talento del modenese Daniel Bund. L'artista emiliano, classe 1986, è stato scelto dal presidente Pietro Laterza per curare l'identità visiva di un ambizioso progetto internazionale che unisce il Chievo Verona alle nuove sfide. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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