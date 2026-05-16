Il mistero delle ossa nella cascina di via Campazzino | la scoperta l’allarme e le indagini sul rudere andato in fiamme

Giovedì pomeriggio, alle 16, in via Campazzino a Milano, è stata trovata una scoperta inquietante in una cascina abbandonata. All’interno del rudere, gli agenti hanno rinvenuto resti ossei di origine umana, che sono stati immediatamente posti sotto sequestro. Poco dopo, è scattato l’allarme e sono iniziate le indagini per chiarire la provenienza delle ossa e le circostanze del ritrovamento. Contestualmente, si sono verificati anche incendi che hanno interessato il sito, rendendo ancora più complesso il quadro investigativo.

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Milano – Ore 16 di giovedì, via Campazzino 90. Un ventiquattrenne marocchino, clochard in cerca di un rifugio per la notte, entra nella cascina che porta lo stesso nome della strada immersa nel parco del Ticinello, abbandonata dal 2003 e negli anni scorsi al centro di un progetto di restyling rimasto ancora sulla carta. Il ragazzo fa subito un passo indietro: davanti a lui c’è una parte di scheletro composto da cranio, colonna vertebrale e bacino parzialmente carbonizzati. L’allarme. A quel punto, il giovane nordafricano esce in strada e richiama l’attenzione di un passante, che a sua volta allerta il 112 per segnalare il ritrovamento. Nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mistero delle ossa nella cascina di via Campazzino: la scoperta, l’allarme e le indagini sul rudere andato in fiamme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fucecchio, corpo tra le fiamme in un casolare: mistero e indaginiA Fucecchio, nelle prime ore di questo lunedì 6 aprile 2026, i soccorritori hanno rinvenuto un corpo all’interno di una struttura fatiscente colpita... Incendio nella notte: rudere divorato dalle fiammeLa notte scorsa i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a Torre del Greco per un incendio scoppiato in un rudere abbandonato in via...