Un articolo pubblicato su una testata locale descrive un microchip come se fosse un minuscolo uccellino, usando questa immagine per spiegare le sue caratteristiche. La notizia proviene da un quotidiano indipendente di critica civica e cultura, che si occupa di questioni della città e della regione. Il testo non fornisce ulteriori dettagli tecnici o analisi, limitandosi a riferire il paragone tra il microchip e l’animale in questione.

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© Lortica.it - Il microchip è un minuscolo uccellino

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