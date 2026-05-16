Il Mercato Europeo è aperto | Lecco profuma di Europa

Passeggiando lungo il Lungo Lario Isonzo in un sabato mattina si può notare come il Mercato Europeo abbia portato un’atmosfera diversa, con bancarelle che espongono prodotti provenienti da vari paesi, bandiere di diverse nazionalità che sventolano tra i platani e il profumo della brace che si diffonde nell’aria. La presenza di persone che parlano lingue diverse e si muovono tra le bancarelle conferma la forte presenza di un mercato con caratteristiche internazionali. La manifestazione si svolge anche in un giorno di pioggia.

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Bastano pochi passi sul Lungo Lario Isonzo per capire che qualcosa è cambiato. L'aria del sabato mattina porta con sé il profumo acre e appetitoso della brace, il chiacchiericcio di lingue diverse, il colore delle bandiere che sventolano tra i platani: in un piovoso venerdì il Mercato Europeo ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mercato Europeo 2026 a LeccoIl lungolago di Lecco sta per trasformarsi, ancora una volta, in un bazar a cielo aperto che profuma di paella, brezen e formaggi d'oltralpe. Crisi #Electrolux,pioggia di finanziamenti pubblici in cambio di licenziamenti e chiusure. Ma per il ministro #Urso la colpa è del #GreenDeal,delle sue scelte perverse ed ideologiche che hanno esposto il mercato europeo alla concorrenza sleale della Cina. # x.com Cosa sta succedendo al Crop Rotation Silver scroll foil nel mercato europeo? reddit Freni (MEF): mercato italiano delle PMI non è panda da tutelare, il mercato vero è l'Europa(Teleborsa) - Dobbiamo essere capaci di agire come sistema paese. Quando si parla di mercato non si parla di una parte politica o di una associazione rappresentativa di legittimi interessi, ma si dev ... finanza.repubblica.it Da Inarzo al mercato europeo: Christian Tapella porta il su misura degli acquari nell’era digitaleIl giovane imprenditore di Luvinate specializzato in acquari su misura, ha siglato un'intesa con Sicce Group e porta sul mercato il primo configuratore europeo per la preventivazione istantanea degli ... varesenews.it