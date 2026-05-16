Il Mattino | Quagliarella promuove il Napoli | ‘Conte non molla mai’

Fabio Quagliarella ha espresso parole di apprezzamento per il Napoli, commentando la determinazione dell’allenatore. Ha affermato che l’allenatore non molla mai, sottolineando la costanza e la tenacia dimostrata durante tutto il percorso. Quagliarella, che si mantiene attivo nel mondo del calcio anche fuori dal campo, ha parlato della squadra e del suo stile di gioco. Le sue dichiarazioni sono state riportate da vari mezzi di informazione, senza ulteriori commenti o analisi.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabio Quagliarella continua a vivere il calcio con lo spirito del campione, anche lontano dai campi di Serie A. L’ex attaccante azzurro è stato protagonista alla Pompei Legends Padel Cup, torneo organizzato dalla Football Service a pochi passi dagli Scavi di Pompei, e ai microfoni de Il Mattino ha parlato anche del momento del Napoli e del futuro di Antonio Conte. Durante l’evento, Quagliarella si è mostrato subito competitivo anche sul campo da padel. Intervistato da Il Mattino, l’ex bomber ha scherzato sui favoriti del torneo e sulla presenza di tanti ex calciatori ancora animati da forte spirito agonistico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Quagliarella promuove il Napoli: ‘Conte non molla mai’” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” Il Mattino: “Scudetto, Inter-Napoli: Lautaro guida, Conte insegue”Il Mattino: “Scudetto, Inter-Napoli: Lautaro guida, Conte insegue”"> Sette punti di distanza, sette partite da giocare.