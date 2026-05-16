Negli ultimi giorni si sono intensificate le discussioni tra l’allenatore e il presidente di una squadra di calcio, con segnali di un accordo prossimo. Le trattative riguardano la possibilità di proseguire la collaborazione anche nel prossimo campionato. La decisione finale dipende da un incontro avvenuto a Pisa, dove si sarebbe definito il futuro del club e di conseguenza quello dell’allenatore. La situazione sembra ormai avviata verso una risoluzione positiva, dopo settimane di trattative.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sono sempre più vicini a trovare un’intesa per proseguire insieme anche nella prossima stagione. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, nelle ultime ore sarebbero andati in scena i primi contatti diretti tra il tecnico salentino e il presidente azzurro per iniziare a chiarire dubbi, strategie e obiettivi del futuro. Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, De Laurentiis avrebbe manifestato alcune perplessità sulla gestione dell’ultima stagione, soprattutto dopo il rallentamento finale che ha trasformato la trasferta di Pisa in un crocevia decisivo per la qualificazione Champions. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Conte-De Laurentiis, prove d’intesa: Pisa decide il futuro del Napoli”

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