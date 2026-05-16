Il Mastrogiurato in un click | concorso fotografico sulla storia della rievocazione

È stato annunciato che il termine per partecipare al concorso fotografico “Il Mastrogiurato in un click” è stato prorogato fino a domenica 24 maggio 2026. L’iniziativa, promossa dall’associazione omonima, invita i partecipanti a inviare scatti che raccontino la storia e le rievocazioni legate alla figura del Mastrogiurato. La partecipazione è aperta a tutti e le fotografie devono essere inviate entro la nuova data stabilita. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o sui premi.

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