Il Mastrogiurato in un click | concorso fotografico sulla storia della rievocazione
È stato annunciato che il termine per partecipare al concorso fotografico “Il Mastrogiurato in un click” è stato prorogato fino a domenica 24 maggio 2026. L’iniziativa, promossa dall’associazione omonima, invita i partecipanti a inviare scatti che raccontino la storia e le rievocazioni legate alla figura del Mastrogiurato. La partecipazione è aperta a tutti e le fotografie devono essere inviate entro la nuova data stabilita. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o sui premi.
È stato prorogato a domenica 24 maggio 2026 il termine ultimo per partecipare al primo concorso fotografico “Il Mastrogiurato in un click”, promosso dalla omonima associazione. «Abbiamo deciso di prorogare i termini di partecipazione di una settimana - spiega il presidente Carlo Ciccocioppo - per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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